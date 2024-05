Bloquean el acceso a Palacio Nacional a madres buscadoras de desaparecidos en BCS

El 10 de mayo el Palacio Nacional en la Ciudad de México fue objeto de una intensa polémica debido a las medidas de seguridad implementadas para bloquear el acceso a colectivos de búsqueda de todo el país.

Madres buscadoras de desaparecidos en Baja California Sur tenían el objetivo de ingresar a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para exigirle resultados en los casos de desaparición registrados en cada rincón de la República Mexicana.

Entre los poco más de 80 organismos de búsqueda de distintos estados que desfilaron en las inmediaciones de Palacio Nacional estuvieron representantes del colectivo Madres Unidas de Baja California Sur, quienes no pudieron entregarle al presidente una pala a manera de protesta por la falta de avances en las investigaciones.

Estas valientes mujeres que han buscado justicia y respuestas durante años, fueron frenadas por una muralla creada por vallas metálicas y un centenar de elementos de seguridad pública para resguardar la sede del Poder Ejecutivo Federal de México.

En medio de la frustración, las madres rastreadoras decidieron marchar por varias calles de la Plaza de la Constitución y tapizar las inmediaciones del Centro Histórico con las fichas de búsqueda de miles de hombres y mujeres desaparecidos que aún no han podido ser localizados.

A través de una transmisión en vivo realizada afuera de Palacio, la directora de Madres Unidas de BCS, Marisol Martínez, hizo un enérgico llamado para todas aquellas madres que han sufrido en carne propia el fenómeno de la desaparición, diciéndoles que no pierdan la fe.

“Madres, saquen su casta por sus hijos, no se queden en casa y salgan a buscarlos, el que busca encuentra, no somos nada más estar en la casa llorando, no. Fortalezcanse, busquen, salgan a buscar, no te quedes callada, que el miedo no te apague, que el miedo no te detenga, que el miedo no te deje buscar”.