Crearán “madrigueras”, espacios para cuidar hijos de trabajadores en La Paz

Este viernes 2 de junio, el Ayuntamiento de La Paz junto con el Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir presentaron un proyecto denominado “madrigueras”, que será la creación de espacios dentro de las instancias gubernamentales o empresas privadas en donde hijas e hijos de colaboradores podrán ser atendidos durante el tiempo que sus padres trabajan.

Esto nació por la necesidad de atender de manera recreativa y pedagógica a hijos de trabajadores durante la jornada laboral, con el objetivo que los menores puedan desarrollar sus habilidades y estén acompañados por especialistas dentro de las instalaciones donde madres y padres colaboran.

Este piloto será llamado “madriguera” e iniciará en la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz, donde se busca que sea un proyecto institucionalizado y gratuito.

Teniente navío Rut de la Fuente Velázquez, directora general de Seguridad Pública, Preventiva y Tránsito Municipal, comentó que el Instituto Nacional de las Mujeres conoció las necesidades de las trabajadoras y vio la oportunidad de implementar este modelo dentro de la dirección.

“Alguna de nuestras compañeras de la corporación señaló la necesidad que se tiene en la Policía Municipal de un espacio como este que denominada madriguera en donde nuestras niñas y niños puedan tener ese espacio seguro. No solo garantiza la seguridad de ellos, sino que también la madre o el padre trabajador pues se siente más tranquilo y por supuesto que va a eficientar su desempeño”.

Por otro lado, agregó que se están realizando encuestas diagnósticas y analizando las necesidades de la dirección, y del propio Ayuntamiento de La Paz, para que el Instituto de Liderazgo adecue este modelo. Se estima que, a los 8 meses de actividad, este pueda replicarse en otras instancias hasta que sea una realidad en todo el municipio.

Milena Quiroga Romero alcaldesa de La Paz, comentó que como gobierno municipal buscarán ser el ejemplo para empresas de brindar estos espacios de red de apoyo para padres e hijos.

“Está trabajando, mamá, papá y de repente los niños no tienen en dónde estar, entonces ahí tiene que haber una corresponsabilidad también del sector privado que yo creo deben de estar con toda la intención de colaborar, pero a lo mejor todavía no sabemos o no tenemos muy claro, cómo. Entonces creo que esto puede ser una muestra de lo que pueden hacer también en la iniciativa privada”.