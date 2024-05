Maestros persiguen a líder del SNTE bajo reclamos por calles de La Paz

Después de sostener una reunión privada con el Gobernador del Estado este 6 de mayo, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elmuth Castillo Sandoval, fue increpado por una multitud de maestros que lo persiguieron al grado de no permitirle abordar un vehículo afuera de la explanada del gobierno para obligarlo a irse caminando hasta las instalaciones del SNTE.

Bajo los gritos de “sindicato vendido” y “Elmuth se vendió” el representante sindical de los maestros apresuró el paso por varias cuadras hasta llegar al edificio de los maestros donde se atrincheró para alejarse de la ola de profesores que estuvieron escoltándolo en medio de reclamos durante todo el trayecto.

Uno de los maestros manifestantes declaró que Elmuth decidió salir por la puerta trasera de gobierno para no ser cuestionados por los profesores que lo esperaban del otro lado. No obstante, fue sorprendido queriendo huir, provocando que los docentes lo rodearan para que no pudiera irse sin darles alguna respuesta.

“Resulta que el dirigente no dio la cara y salió por atrás de gobierno para que no le preguntáramos nada. Entonces la lectura que da es que no tiene ninguna respuesta hasta que el gobernador se la de, no tiene una postura tal como nuestro representante, no apoya nuestros intereses, más bien apoya los intereses del gobernador.”

Finalmente, la comitiva de docentes caracterizados por portar playeras rojas a manera de protesta terminó dispersándose afuera del SNTE para seguir esperando una resolución al tema del pago de quinquenios y otras prestaciones laborales adeudadas por el gobierno estatal.

A pesar de que Elmuth Castillo llamó a sus representados a un diálogo respetuoso y ordenado antes de caminar hasta la base del SNTE, sus peticiones fueron ignoradas por la base trabajadora que como respuesta aumentaron sus reclamos en medio de la vía pública, llamando la atención de decenas de personas y automovilistas que circulaban por las calles.

En los últimos días, Elmuth Castillo ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de los grupos de maestros inconformes que no se sienten protegidos ni mucho menos representados por él. Este caso ha generado indignación entre los trabajadores de la educación quienes demandan el pago completo de sus quinquenios.

Ante esta situación, los maestros han vuelto a alzar la voz y amagando con seguir con sus manifestaciones para expresar su inconformidad y exigir una explicación. Por su parte, el líder del SNTE ha manifestado su inquietud por resolver esta problemática, asegurando que se están realizando gestiones para agilizar los pagos pendientes, sin embargo, los maestros y miembros de la comunidad educativa esperan acciones concretas y resultados tangibles.

AT