Marcelo Ebrard desmiente problemas de salud: “Estoy trabajando”

El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, salió a desmentir los rumores de que supuestamente tenía problemas de salud que provocaron que fuera internado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el aspirante a la presidencia de la República, aclaró que se encuentra perfectamente de salud, y que seguí trabajando.

“Me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota, de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien”, aseguró el político.