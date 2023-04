“María Armendáriz” el hogar para perros y gatos abandonados

El hogar temporal para perros y gatos “María Armendáriz” se ubica en la colonia Jerico, sobre la calle Uno. La señora María Jesús Armendáriz Rojas es la encargada de cuidar, alimentar y, principalmente, buscarles una familia a los animales. Desde hace tres años brinda este servicio a la comunidad, sin embargo, dijo que el amor por los perros y los gatos lo ha tenido siempre, por lo que de manera voluntaria abrió este centro para cobijar a los seres que no tienen voz.

El refugio temporal comenzó cuando rescató a “Esperanza” una de las primeras perras que salvó de los malos tratos de sus anteriores dueños. De acuerdo con la señora María Armendáriz, cuentan con aproximadamente 40 perros y 30 gatos, a los cuales se dedica de tiempo completo.

“Seguía aceptando perritos y gatos como hogar temporal que me los traían, yo los cuidaba, normalmente enfermos[…] empezamos a publicar que aquí quien podía donar tarimas y todo eso y así de dos, de tres, de cuatro, de cinco tarimas, ahí nos fueron donando y este y así fui cerrando dividí el terreno desde el piso para allá y este y fui haciendo las jaulas de tarima y ahí ir metiendo a los perritos”.

En ese sentido, una gran parte del mantenimiento de los animalitos depende de las aportaciones voluntarias de ciudadanos que conocen el trabajo de la señora Armendáriz. Con las cantidades recaudadas adquiere los insumos necesarios para mantener en buenas condiciones la salud de “sus niños”. Así expresó cuáles son los gastos que cubre con el dinero recabado.

Además de ello, realiza actividades por cuenta propia, por ejemplo, rifas, venta de comida y el boteo en los libramientos de la ciudad. Afortunadamente, expresó, ha podido colocar a los perros en buenos hogares, lo que la motiva a seguir rescatándolos de situaciones de maltrato.

“Me mandan fotos de los perros ya ni los reconozco porque se han cambiado tanto y están tan lindos, a como me llegan todos flacos, totalmente distintos y me da mucho orgullo ver eso. Tengo una perrita que se la llevaron a Alemania y me mandan fotos de ella”.