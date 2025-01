Maribel Guardia se queda con su nieto: “Él necesita una madre sana”, afirma

La actriz Maribel Guardia habló por primera vez sobre el pleito legal que enfrenta con Imelda Tuñón, la viuda de su hijo Julián Figueroa, sobre la custodia de su nieto José Julián, de siete años de edad.

A través de un mensaje en redes sociales, Maribel confirmó que su nieto está con ella, pero solo será de manera temporal mientras las autoridades concluyen una investigación en curso.

“Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (la Fiscalía de Defensa de los Niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy”, relató la actriz en su mensaje. Además, aclaró que por razones de seguridad, permanecieron en un recinto distinto al de la familia materna del niño durante el proceso.

Guardia explicó que, tras analizar la situación, los especialistas determinaron que el menor permanecerá con ella por un periodo de 10 días mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades”, sentenció.

La madre de Julián Figueroa, quien falleció hace casi dos años, enfatizó que su prioridad es el bienestar de su nieto y aseguró que no pretende suplir el rol de su hijo.

“De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo; su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero sí es mi obligación cuidar el interés de mi nieto.”

¿Por qué se originó el pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

El conflicto se originó, según informaciones de medios nacionales, a las afueras del colegio de José Julián. Imelda y Maribel habrían protagonizado un altercado cuando la actriz intentó llevarse al menor con apoyo de personal del DIF.

La situación escaló hasta que ambas partes se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se determinó que el niño quedara temporalmente bajo resguardo de su abuela paterna.

La también cantante afirmó que evitará dar entrevistas sobre el tema para no afectar al menor ni interferir en el desarrollo de la investigación.

“Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación”, finalizó.