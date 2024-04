Más de 15 millones de recetas de los servicios de salud pública sin surtir

En el marco del Día Mundial de la Salud, más de 15 millones de recetas médicas de los servicios de salud pública en México han quedado sin surtir, según revela la radiografía del desabasto de medicamentos en México 2022.

La candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Susana Zatarain, enfatiza la grave situación, señalando que la actual administración ha adquirido menos medicamentos a precios más elevados en el sector salud. Zatarain resalta que la cancelación del seguro popular por parte de Morena ha dejado a miles de familias en una situación de desamparo.

“En cada rincón de Baja California Sur escucho historias donde la gente cuenta que tiene miedo de enfermarse ya que no hay medicinas y no pueden recibir atención médica. Si seguimos así, no hay esperanza de vida. Hay que decirlo con toda claridad, Morena es responsable de esta crisis de salud. Fueron ellos quienes cancelaron el seguro popular, dejando a miles de familias a su suerte”, destaca Susana Zatarain.