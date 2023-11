Piden ciudadanos más volteos recolectores de ramas para La Paz

Muchas son las denuncias por residuos maderables en banquetas y zonas que no son propiamente destinadas a la recolección de ramas, y la solución que da el municipio no ha sido del agrado por parte de la ciudadanía, ya que la mayoría no cuentan con vehículos adaptados para transportarlos al Ecoparque.

Al respecto, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, comentó que están en proceso de adquirir nuevos camiones de volteo y así facilitar su reubicación, un tema que desde hace mucho se le ha estado pidiendo por parte de la población paceña.

“Ya nos estamos coordinando el Gobierno del Estado junto con el Ayuntamiento para poder adquirir camiones “dompes” porque nosotros tenemos tres y a veces se ocupan el trabajo de mantenimiento de caminos de terracería porque no tenemos este servicio de chatarrización o de limpieza profunda para destinar vehículos con el programa de “Reconstruyendo La Paz” hicimos un acuerdo con prestadores de servicio de camiones de volteo y le pedimos al gobierno de Estado, que también está haciendo lo propio, para poder avanzar”.

Precisó que entre la población han utilizado servicios particulares ajenas al municipio para deshacerse de las ramas que cayeron por el huracán Norma, además agregó que igualmente pueden hacer uso de la trituradora de madera que se encuentra en el Ecoparque.

“Muchos hicieron eso por iniciativa, pero nosotros difícilmente podemos, imagínate pasar a recoger la limpieza que cada quien hace en sus hogares, por eso es que invitamos a que pasen al relleno sanitario como también en el Ecoparque en el caso de las ramas y de la madera, me parece que es de 7 de la mañana 3 de la tarde, está ahí la máquina trituradora, creo que la habían movido, pero otra vez iba a regresar para poder generar el monchi, para que esos maderables no se vayan al relleno”.

De momento no hay fecha hasta cuando podrán adquirirse dichos camiones de volteo, pero se espera que sean suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos de La Paz, debido a que según comentarios de muchos de ellos notan que los servicios públicos se encuentran saturados.

EU