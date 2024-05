¡Se va! Memo Ochoa se despide del Salernitana

Luego de que Guillermo ‘Memo’ Ochoa descendió por tercera ocasión en Italia, este miércoles 29 de mayo anunció de forma oficial su separación del club Salernitana.

LEER MÁS: ¡Volvió a pasar! Memo Ochoa desciende por tercera ocasión

Fue a través de sus redes sociales donde el arquero mexicano compartió un breve comunicado para despedirse de los apodados ‘Hipocampos’.

Además, aprovechó para agradecer a la afición y a sus compañeros por el año en que defendió a la portería, asegurando que en su tiempo ahí, portar los colores de la institución se convirtió en un honor:

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en cada momento, por el ánimo que me impulsó a dar lo mejor en cada partido. La pasión y el amor por el futbol que respiramos en esta ciudad me han tocado profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón. Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros. Agradezco a mis entrenadores, personal y directivos que hicieron posible que viniera a este club y me dejaran disfrutar de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo”, comentó.