Mercedes Maciel pide congruencia a legisladores en el tema de reelección

Durante una conferencia de prensa, Mercedes Maciel Ortiz, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (PT) manifestó su interés para contender por un nuevo cargo político en Baja California Sur; Maciel Ortiz fue cuestionada acerca de cuál es su postura con relación al posicionamiento de sus compañeros de bancada, Christian Agudez y Gabriela Montoya, quienes en semanas anteriores mostraron estar en contra de la reelección del alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro.

A este cuestionamiento, Mercedes Maciel Ortiz indicó que esta postura no es compartida al interior del Partido del Trabajo; de igual forma mencionó que dentro del estado, la reelección es válida y recordó que los legisladores tuvieron la oportunidad de votar en contra cuando se abordó el tema de la reelección dentro del Congreso del Estado.

“No es la postura del Partido del Trabajo; dos, yo creo que por parte de este instituto político está dentro del marco jurídico que tenemos en nuestro país y nuestro estado en donde la reelección es válida; por otra parte, los legisladores podrían haber metido alguna iniciativa para contrarrestar esta cuestión, de hecho la creación de la ley electoral del Estado que se llevó a cabo en este Congreso entiendo que no tuvo ningún voto en contra, ni una propuesta diferente entonces creo que deberíamos de ser congruentes, respeto la postura, es su libertad de expresión, pero no la comparto”.

Es importante recordar que los legisladores del Congreso del Estado, Christian Agundez, Gabriela Montoya, el delegado de Cabo San Lucas y el político Alejandro Rojas, compartieron un video en donde se pide al presidente de la república intervenga en la reelección del actual alcalde de Los Cabos; el video que fue compartido en redes sociales causó mucha controversia y una serie de dimes y diretes entre el edil cabeño y los responsables del video.

Por otra parte, Maciel Ortiz indicó que, en tan solo 3 años, las administraciones municipales no pueden llevar a cabo los proyectos de mejoras para cada municipio de Baja California Sur, resaltando que en el caso de la capital del Estado, de igual forma se busca la continuidad de la alcaldesa Milena Quiroga.

“También hay otro municipio como La Paz en donde se está planteando la reelección, creo y sobre todo en el caso de los presidentes municipales se me hace muy válida la reelección, porque 3 años son muy pocos para poder terminar algunos programas, sobre todo en materia de infraestructura; sí es cierto que en caso de no obtenerse los resultados, existe la cuestión de la revocación de mandato, creo que en ese sentido la ciudadanía podemos ejercer el derecho a la revocación de mandato si no se realizara un buen ejercicio de gobierno, pero la relección vuelvo a repetir sobre todo en temas presidenciales es muy necesaria”.