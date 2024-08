Mesero en Nayarit enfurece porque le dejan poquita propina y la devuelve: “Así son de codos”

Un mesero del estado de Nayarit ha “encendido” las redes sociales luego de que publicara un video donde reclama que unos comensales le dejaron una “miseria” de propina, por lo que mejor decidió regresárselos.

El clip fue republicado por la cuenta de “X”, Prófugos del Ácido Fólico, que suelen burlarse de distintas situaciones y personajes, y ya tiene millones de reproducciones, además de miles de comentarios donde debaten la situación.

En el material que dura poco más de dos minutos, se puede ver al joven mesero visiblemente furioso contando que le dieron una propina de 36 pesos, por una cuenta de mil 200 pesos, por lo que decidió regresarlo a los comensales.

“En cuanto vi que me dejaron esa cantidad de dinero, los agarré, se los llevé y se los entregué a la mano. Yo no quiero ese dinero, ese dinero es una burla (…) si tienen el dinero para pagar una cuenta de esas, tienen para pagar una propina”, contó el mesero que no ha sido identificado.