Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, se casan en secreto

Millie Bobby Brown, de tan solo 20 años, y Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, de 22 años, supuestamente ya se casaron en una ceremonia secreta el fin de semana pasado, o al menos eso es lo que aseguran varios medios estadounidenses.

Cuando los tortolitos anunciaron su compromiso en junio de 2023, fueron duramente criticados por haber tomado esta decisión tan jóvenes. Sin embargo, el suegro de la superestrella de “Stranger Things”, el famoso rockero Jon Bon Jovi, salió en su defensa, asegurando que la edad no importaba tanto, siempre y cuando crecieran juntos.

Ahora, varios portales de noticias aseguran que a dos años de haber comenzado su noviazgo, Millie y Jake tuvieron una boda muy íntima, a la que solo asistieron sus familiares. Por lo que, de momento, solo se trató de los trámites legales y decir sus votos.

No obstante, The Sun menciona que para finales de 2023 harán una ceremonia aún más grande, mientras que Page Six refiere que la pareja planea una segunda boda en Italia para el verano de este año. Además, este último portal señala que la joya que el hijo del líder de la banda Bon Jovi le dio a su amada, está valuada en aproximadamente 76,000 dólares y tiene entre 3 y 3.5 quilates.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información, mientras tanto, los seguidores de la actriz ya han comenzado a felicitarla por sus recientes nupcias.