Morena 2024: Transcurre gira por México de los aspirantes presidenciales

Han transcurrido las primeras 48 horas (dos días) de la “mini campaña” que están realizando la y los aspirantes a candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México 2024.

En este naciente proceso, ya que serán un total de 70 días, durante este martes 20 de junio los seis contendientes visitaron el Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Nuevo León con agendas distintas.

El objetivo de estos recorridos es buscar la preferencia de la población militante o simpatizante de Morena, de cara a las encuestas para la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación. El 6 de septiembre del 2023 se deberá revelar el nombre de la persona que será la o él candidato.

En orden alfabético para darle equidad al proceso, le informamos quiénes son “los destapados” que buscan la aprobación ciudadana:

Adán Augusto López Hernández (ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación), Claudia Sheinbaum Pardo (jefa de gobierno con licencia de la Ciudad de México), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (diputado federal con licencia), Manuel Velasco Coello (ex gobernador de Chiapas y senador con licencia), Marcelo Luis Ebrard Casaubón (ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y ex secretario de Relaciones Exteriores), y Ricardo Monreal Ávila (ex gobernador de Zacatecas y senador con licencia).

Adán Augusto

Previo a su llegada a Zacatecas, el ex secretario de Gobernación visitó Jalisco, donde, reconoció, se reunió con empresarios con quienes tiene diferencias ideológicas. Estuvo en Puerto Vallarta y Guadalajara.

“Intercambiamos puntos de vista, desde luego que hay algunas diferencias ideológicas, pero lo importante, y así quedó de manifiesto, es trabajar unidos. Entre todos vamos a seguir construyendo este México, esta transformación”, expresó en el video, grabado en una parada en su trayecto hacia Zacatecas.

En el estado zacatecano, Augusto López centró su mensaje ante los simpatizantes y militantes en la población mexicana que se ha visto en la necesidad de migrar a otros estados o a Estados Unidos y Canadá, en busca de mejores oportunidades de vida.

Destacó que los migrantes mexicanos construyen dos países, este, con sus remesas, y en donde trabajan, ya que son parte fundamental para el crecimiento de Estados Unidos, donde se encuentra la mayoría de los connacionales, según El Universal.

Claudia Sheinbaum

En tanto, la única mujer contendiente por la candidatura encabezó su asamblea informativa en Pachuca, Hidalgo, donde manifestó que acudirá al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México a celebrar el quinto aniversario del actual gobierno de López Obrador, “como cualquier ciudadano mexicano”.

Además, propuso que la ley “el agresor sale de casa”, impulsada en la capital, se implemente a nivel nacional, al sostener que ninguna mujer debe estar sola frente a la violencia que padecen.

Recordó que la iniciativa que se realiza en la capital mexicana, “el agresor sale de casa”, tiene que ver con que un juez ordena que el victimario de la mujer debe abandonar el hogar y ella se queda con sus hijos en la vivienda.

También, la exjefa de Gobierno aprovechó para salir en defensa de la nueva secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, pues señaló que tras su nombramiento ha sido criticada, informó El Universal.

“El día de ayer, nombraron a María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, una mujer joven del movimiento y ¡ah! Ya empezaron a criticarla por ser mujer y por ser joven”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña

En el estado de Oaxaca, Fernández Noroña solicitó a sus simpatizantes que lo apoyen colocando cartulinas con su nombre afuera de sus casas, al sostener que no cuenta con recursos para pagar espectaculares.

“Los que nos quieran ayudar pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que diga ‘Noroña es pueblo´ y con eso me doy por bien servido porque no tengo para espectaculares”, dijo el petista en su asamblea informativa Guelatao.

De igual manera, el senador con licencia se comprometió a promover una reforma a la Constitución Mexicana mediante una asamblea con la población y a crear otro poder judicial.

“Vamos a recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo nuevamente al servicio del pueblo”, asentó.

Finalmente, aseguró que rumbo a las elecciones de 2024 tiene la vara muy alta, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado una pasión por el servicio al pueblo que no se había visto hace mucho tiempo, abundó El Universal.

Manuel Velasco

Previo a su llegada a Nuevo León, Manuel Velasco difundió una carta dirigida a sus contrincantes políticos, a quienes los llamó a estar unidos y comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Debemos trabajar más unidos, más comprometidos y fortalecidos en torno a un objetivo en común: salir unificados y legitimados para defender el proyecto de transformación de la vida pública del país”.

Asimismo, puntualizó que está consciente que “aparecerán las tentaciones de dividirnos y debilitarnos, entonces será momento de actuar sin egoísmos, con generosidad y lealtad al movimiento que nos está dando la oportunidad de coordinarlo y defenderlo”.

Velasco también felicitó a sus compañeros por el trabajo que han realizado en sus respectivos cargos a lo largo de estos años, en lo cual han demostrado profesionalismo, sensibilidad social y compromiso con el país, asentó El Universal en su publicación nocturna.

Marcelo Ebrard

Durante el segundo día de gira por México, el ex jefe de gobierno de la CDMX estuvo en las pirámides de Teotihuacán “para recargar energías previo al solsticio de verano”, acompañado de su esposa, la señora Rosalinda Bueso.

En su primera visita al Estado de México, Marcelo ofreció la construcción de un acuaférico para solucionar el problema de desabasto de agua en Ecatepec y la zona oriente, donde estuvo acompañado por Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Necesitamos traer agua al oriente del valle de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Iztapalapa, incluyendo la Ciudad de México, porque el agua que traemos llega del oriente”, expuso.

Ricardo Monreal

En su segundo día de campaña, el senador con licencia Ricardo Monreal visitó la colonia Centro de Lerma, en el Estado de México, donde llamó a los otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, a que se moderen en la contratación de espectaculares, y se dediquen a realizar asambleas pequeñas en las entidades que visiten, dijo El Universal.