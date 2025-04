Muerte del Papa Francisco: Sigue las ÚLTIMAS NOTICIAS del adiós al primer Pontífice latino

La Iglesia Católica y millones de fieles en todo el mundo están de luto. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano en la historia del Vaticano, falleció este lunes 21 de abril a los 88 años de edad, tras más de una década al frente de la Santa Sede.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025