Murió Michael Gambon, actor que interpretó a Dumbledore en Harry Potter

Michael Gambon, aclamado actor irlandés, mejor conocido por su papel como Albus Dumbledore en la famosa saga ‘Harry Potter’, murió durante las primeras horas de este jueves 28 de septiembre a los 82 años, luego de contraer neumonía, según confirmó su familia.

Clair Dobbs, publicista del actor, emitió un comunicado en nombre de Anne Miller y Fergus Gambon, esposa e hijo del ahora fallecido:

Tras el anuncio de su fallecimiento, personajes de la industria del entretenimiento, tal como Jeremy Clarkson, expresentador de una emisión televisiva donde participó Gambon, lamentó los hechos a través de su cuenta de ‘X’, refiriéndose al actor como un hombre “extremadamente divertido” y un “invitado increíble”:

I’m so sad to hear that Michael Gambon has died. He was hugely amusing, and such a tremendous guest, we even named a corner after him.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) September 28, 2023