“Nadie se ha opuesto al Parlamento de la Diversidad Sexual”: diputada María Moreno

Hace unos días, se dio una manifestación por parte del Frente por la Familia en BCS en el Congreso del Estado, a raíz de la inconformidad por las decisiones tomadas al elaborar el primer Parlamento de la Diversidad Sexual, en Baja California Sur.

No obstante, tras recién inaugurarse el Parlamento, y a pesar de que han surgido disputas por parte de esta iniciativa, la diputada María Guadalupe Moreno señala que ninguna asociación o institución se ha opuesto o se ha declarado inconforme en el estado:

“Definitivamente que hemos trabajado mucho en esto, y no ha habido nadie en que hasta el momento, hasta el día de hoy que empiezan los trabajos, porque esto viene desde atrás, de toda la organización y todo eso, desde la convocatoria; no ha habido nadie en un momento dado que se haya acercado o que nos haya dicho: “no me parece, no estamos de acuerdo”.