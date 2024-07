Narciso Agúndez promete no intervenir en el gobierno de su hijo como alcalde de Los Cabos

Desde que se hizo oficial la candidatura del actual alcalde electo Christian Agúndez, han surgido una serie de cuestionamientos sobre la influencia del exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, padre del también diputado local.

CPS Noticias y Tribuna de México cuestionaron al político si tendrá alguna participación en el gobierno municipal que encabezará su hijo. El exgobernador respondió que solo le puede dar consejos como padre, no como político, destacando que Christian Agúndez es una persona bien preparada y madura para saber qué es lo que necesita Los Cabos.

“Los consejos que le puedo dar son como papá, como político no. Creo que él está bastante bien preparado y maduro para saber qué necesitan Los Cabos e implementarlo. ¿Qué le diría? Hacer un gobierno limpio, ordenado, transparente, que se rodee de gente profesional, comprometida con los cabeños. Yo te aseguro que hará un buen papel porque él ya tiene la experiencia de haber sido funcionario de gobierno municipal, haber sido regidor, diputado y presidente electo”.

Con relación a si tendría algún consejo para el actual alcalde electo, Christian Agúndez Gómez, Narciso Agúndez Montaño mencionó que, como padre, le haría saber las deficiencias que experimentó durante sus propias administraciones municipales y estatales, con el objetivo de que no cometa los mismos errores.

“Más que un asesor, sería que alguien como papá le daría algunos consejos, para lo que a mí no me salió bien como alcalde y como gobernador; no cometa los mismos errores”.

Narciso Agúndez Montaño reiteró que acompañará a Christian en todo momento durante su gestión como alcalde. Señaló que, en la actualidad, Los Cabos enfrenta retos importantes como la falta de agua potable, la movilidad y la vivienda, desafíos que, según él, serán atendidos de manera adecuada por su hijo.

gcc