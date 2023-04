Nueva acusación sexual a cardenal separado por Papa Francisco

Ha sido acusado de agresión sexual el ex cardenal expulsado Theodore McCarrick, un sacerdote católico muy allegado al Papa Francisco, de 92 años de edad, tras un cargo que investigan fiscales de Estados Unidos del condado de Walworth.

El suceso sexual habría ocurrido en 1977, por lo que McCarrick fue acusaso este lunes 17 de abril por el fiscal Josh Kaul del Departamento de Justicia, quien explicó que el acusado no vivió ni trabajó en el estado de Wisconsin, sin embargo, aparentemente visitó el lugar.

Explican los fiscales que McCarrick “participó en repetidos abusos sexuales de la víctima a lo largo del tiempo”, en una agresión sexual ocurrida en abril de 1977 contra la víctima de 18 años mientras ambos se hospedaban como invitados en una residencia en el lago Geneva.

De acuerdo a una denuncia penal, la víctima estaba en el lago frente a un muelle cuando McCarrick y otro hombre adulto también entraron al agua. Ambos lo manosearon y hablaron sobre sus genitales, según la denuncia, informó la víctima.

“La víctima trató de alejarse de los hombres y salpicó e hizo ruido, dijo, según la denuncia. Salió del lago con una pierna en su traje de baño y corrió hacia la casa. Se vistió y pidió que lo llevaran a la estación de tren, según la denuncia”, explica la fiscalía en comunicado de prensa.

No obstante, la agresión no quedó ahí, ya que, de acuerdo a la víctima, el ex cardenal comenzó a agredirlo sexualmente a los 11 años. Según la denuncia, la víctima denunció varios incidentes en los que McCarrick lo tocó o agredió de manera inapropiada antes de que cumpliera los 18 años.

McCarrick llevó al adolescente a lujosas fiestas o eventos, según la denuncia. La víctima también informó que McCarrick lo había llevado a un evento donde varios hombres adultos lo agredieron. La víctima también dijo que McCarrick tuvo relaciones sexuales con él el día anterior al incidente en el lago Geneva.