Otra obra de OOMSAPAS La Paz deja escombros y daños en la vialidad

Una zanja que atraviesa de una banqueta a la otra en el boulevard Padre Eusebio Kino entre Avenida Revolución y calle 16 de septiembre en la colonia Guerrero, en la ciudad de La Paz, causa molestia a automovilistas y negocios en el área. Los vecinos colocaron escombros y un neumático para advertir a los conductores.

Esta afectación a la vialidad se debe a los trabajos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) de La Paz para reconectar a la red de tuberías con un domicilio que no contaban con el servicio desde más de un año.

Alrededor de una semana ha pasado desde que las máquinas levantaron parte del pavimento, dejando restos de escombros en las banquetas y de acuerdo con los vecinos como Israel Zamora, quien comentó que espera que Servicios Públicos Municipales realicen el bacheo en la zona afectada.

“Esa zanja se originó por un trabajo que ellos vinieron a realizar, ese trabajo fue por un vecino de aquí de la colonia que no tenía agua. Entonces ellos hicieron los trámites en SAPA y ya vinieron las personas de SAPA. Hicieron el hueco, pero como la red está enfrente de lo que es el bulevar ellos abrieron con máquinas, metieron la tubería, pero ya al terminar el trabajo nada más ellos quedaron en esperar que vinieran las personas de lo que es el bacheo”.

Agregó que al ser una zona altamente transitada constantemente transitadas son seguidos los golpes a las carrocerías que de acuerdo a su conocimiento como llantero, el costo para reparar una llanta ascienden de los 200 hasta los 800 pesos en caso de que sea necesario cambiarla.

“Es bastante el golpeteo que dan los carros ahí, de hecho muchos carros llegan y como que pegan el frenón, no alcanzan a ver lo que es la zanja y se les alcanza a golpear algunos carros yo los he visto y he escuchado”.

Por su parte Alfonso Ayala, otro de los vecinos, agregó que desea hablar con la persona encargada de los trabajos de OOMSAPAS La Paz para pedirle que reparen la banqueta que da acceso a su ferretería.

“Cuando venga la persona que se hizo cargo de hacer el trabajo o aquel que mandó hacer el trabajo, le voy a comentar que me interesa que me deje bien como estaba ahí antes de hacer el trabajo. No sé a quién corresponde pero nosotros únicamente lo que queremos es que vuelva a estar otra vez es esa parte de la banqueta como estaba inicialmente”.

Puntualizó que desde hace más de una semana sus clientes han manifestado inconformidad para estacionar sus vehículos a un lado de su negocio debido a que quedaron resto de los trabajos de recolección a la red de agua potable.

“Quedaron puros escombros y cuando llega gente a estacionarse aquí al negocio lógicamente que ese es un un problema con como se ve ahí por la falta de libre acceso para el local”.

Cabe mencionar que esta es una de las tantas denuncias que el equipo de redacción de CPS Noticias atiende debido a que en distintos puntos de la ciudad de La Paz se reportan trabajos de OOMSAPAS La Paz sin sanear.

