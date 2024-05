Óscar Leggs votará “según su conciencia” y no apoyará a Morena en Los Cabos

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, contra la candidatura de Christian Agúndez Gómez por supuestas irregularidades. Leggs señaló que, a pesar de las diferencias con Morena, votará según su “conciencia” en las próximas elecciones.

“En el tema local si tenemos diferencias y ahí sí le quiero decir a todos mis amigos, a todos, a mis seguidores, a todo el pueblo de Los Cabos de que cada quien vote por lo que le diga su conciencia pero que sea responsable de sus actos y yo haré lo propio, votaré por el que me dicte mi conciencia y congruente con lo que he dicho siempre”.

Óscar Leggs Castro reiteró que no apoyará ni buscará apoyo para los candidatos locales de la cuarta transformación (4T). Sin embargo, expresó su apoyo total a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República, y a los candidatos federales, con el objetivo de seguir construyendo el México que todos queremos, según su mensaje.

“Los problemas que tuvimos en lo local es lo que me hace a mi no hacer el llamado a que se sumen con ellos, porque no es así jamás lo voy a hacer, aquí lo vuelvo a ratificar, vamos con la cuarta transformación, vamos con Claudia, con los senadores y diputados federales que son los que la van a hacer fuerte para seguir construyendo este México que todos queremos, pero hasta ahí”.