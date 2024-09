Paceño va de vacaciones a Guadalajara y le roban el celular en plena transmisión en vivo

Un joven originario de La Paz vivió momentos de terror mientras estaba vacacionando en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Y es que mientras estaba grabando, le arrebataron el celular en pleno centro turístico.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, el usuario de TikTok @mr.h.w.a, compartió el momento exacto en el que un “motoladrón”, como se les conoce a los amantes de lo ajeno, le arrebata el celular mientras hacía una transmisión en vivo.

En el clip, que tiene más de un millón de vistas, el joven no solo muestra cómo es que le quitaron el celular, sino que descifra el modus operandi de los ladrones que están cazando a sus víctimas para quitarles sus pertenencias, sobre todo en puntos turísticos, como es el Centro de Guadalajara.

El tiktoker detalla que el momento del robo ocurrió frente a la Catedral, casi a un lado del Teatro Degollado, sin embargo, notó como un supuesto ladrón lo venía siguiendo desde cuadras antes, notando que, erróneamente, tenía el celular en la mano.

“Estuvo esperándome (…) me está tomando foto o me está tomando video. Este fulano es el que dio el pitazo, ya con foto, con video de cómo andaba vestido y todo”, cuenta el joven en su viral clip.

Al final, se ve el momento exacta en el que un hombre a bordo de una moto marca Honda y con casco blanco le arrebata el celular.

Las redes reaccionan a robo de celular en Guadalajara

Aunque el joven originario de La Paz aceptó que cometió un error al traer el celular en la mano, sobre todo porque ya era de noche, decidió tomarse con humor lo ocurrido, y los usuarios siguieron la línea.

“Yo viví como tres meses en el centro, y cuando salía en la noche no sacaba celular ni cartera, solo llevaba unos 100 pesos para cenar, nunca me pasó nada, pero si vi como le volaron el celular a uno”; “Tú por qué no eres de aquí, pero todos los de GDL sabemos que no es buena Idea andar de noche en el centro, bueno en todo México no es buena idea esa jajajaja”, son algunos de los comentarios.