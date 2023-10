Paciente busca cita médica en IMSS La Paz desde hace 6 meses, aún no lo atienden

Un señor de 49 años, que padece de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal crónica, ha intentado recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde mayo del presente año, en la capital del estado. Sin embargo, aún continúa sin recibir cita para, primero, consultar con el nefrólogo, uno de los especialistas que requiere a la brevedad.

Tras la negativa sobre la obtención de una cita, al paciente le ordenaron esperar hasta el mes de diciembre, pero de todos modos no era totalmente seguro, lograr tenerla, comentó:

Además, el señor también requiere consultar con un radiólogo; pero el IMSS argumentó que no sabrían con exactitud cuándo lo podrán recibir, puesto que el especialista salió de vacaciones:

“Me dieron cita con el cardiólogo, para noviembre. Me llaman diciendo que no acuda, que porque el doctor no está, que va a salir de vacaciones y no tiene para cuándo agendarme cita”, narró.

Por lo tanto, el hombre se ha visto en la necesidad de acudir a la iniciativa médica privada para dar seguimiento a su condición de salud, y también para poder comprar los medicamentos requeridos.

Pero lo más grave, es que le salió una protuberancia en el brazo derecho; a lo que inmediatamente acudió a urgencias, y tras largas horas e incluso días de esperas, nunca fue atendido. Y cuando por fin tuvo respuesta por parte de un médico, le comentaron que “si no duele, no importa”:

“Tengo en mi brazo derecho, no sé qué es. Me salió una bola pequeña; fue creciendo y creciendo. He ido a urgencias, he ido al IMSS, con la doctora familiar, y me dice que si no me duele no importa, que no tiene importancia. Me sigue creciendo… Es algo incómodo”, recalcó.