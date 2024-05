Padre e hijo mueren en evento de MC en San Pedro, iban a ver a Bronco

El miércoles 22 de mayo, el mitin político de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León terminó en desgracia, entre los 9 muertos están el señor Alejandro Gámez Sandoval y su hijo de 11 años, quienes solo querían disfrutar de la música de Bronco, quien amenizaría el evento.

En entrevista para Telediario Radio, Alejandra Gámez Escalera, hija de Alejandro Gámez, compartió que tanto su papá, de 48 años, como su medio hermano, y la esposa de él, salieron esa tarde para disfrutar del espectáculo que daría Bronco.

La última vez que habló con su papá fue las 18:30 horas, una hora y media después, recibió la trágica noticia de parte de los elementos de Protección Civil que se comunicaron con ella a través del WhatsApp de su padre.

Reveló que tanto su hermano como su padre fueron trasladados al Hospital Universitario, su papá presentaba un golpe muy fuerte en la cabeza y no podía respirar, por lo que llegó sin vida. La señora se encuentra estable en la clínica 7 del IMSS.

Alejandra Gámez narró que su familia asistió al evento por qué eran fans de Bronco, no porque participaran con MC, desgraciadamente todo terminó en tragedia, pero no se puede culpar a nadie.

“Fue algo natural, no fue algo planeado, se salió totalmente de las manos, y no era como que estábamos previstos a que iba a pasar, y creo que si cualquier persona hubiera sabido que iba a pasar algo de esta magnitud no hubieran asistido al evento, no puedo ponerme a echar culpas, porque ni siquiera sabíamos que esto iba a pasar”, indicó.