Padres y docentes enfrentados por paro educativo en Los Cabos

Hace aproximadamente dos semanas, docentes de varias escuelas en Los Cabos iniciaron un paro de labores para exigir el pago de sus quinquenios y prestaciones pendientes. El profesor Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, señaló al mandatario estatal, Víctor Manuel Castro Cosío, como responsable de esta situación.

Por su parte la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, a través de su representante Adriana López Monje, externó la posibilidad de tomar acciones legales para garantizar el regreso de los docentes a las aulas, incluyendo la presentación de “actas de abandono de trabajo”. En respuesta, el líder del Movimiento Sindical Cabeño anunció que también presentarán un acta de abandono contra el magisterio, argumentando que estos no se han acercado a dialogar con los docentes.

“Le mando este mensaje a Adriana López Monje que ya ni tiene hijos por cierto, no entiendo como una mujer que no tiene hijos en la escuela sigue siendo la representante de los padres de familia porque ella no conoce la problemática, primero, antes de levantar un acta que venga y que platique aquí con nosotros, la invito que venga y de la cara aquí ¿Cuándo ha venido a ver cuál es la problemática que tenemos?, ni sabe ella nada y no tiene hijos, ya la deberían de quitar y poner a alguien que de verdad venga a pelear por los derechos de los niños”, expresó el profesor Ramírez Rivera.

Bajo consignas como “quinquenios y bases así me voy a clases” y “el paro es culpa del estado”, los docentes bloquearon de forma intermitente la carretera transpeninsular a la altura de la glorieta Fonatur durante 15 minutos el jueves 2 de mayo para expresar sus inconformidades a la ciudadanía. Ramírez Rivera señaló que, tras una reunión sin acuerdo con el SNTE y el Gobierno del Estado, estas movilizaciones continuarán.

“No estamos bloqueando, estamos manifestándonos aquí vamos a estar presentes para que la sociedad sepa que no se nos ha cumplido, que sepan que este tipo de política no ha beneficiado para nada al magisterio y que las condiciones laborales tienen que mejorar. Este paro laboral es culpa del gobernador, no es culpa de los maestros, es culpa del congreso del estado de no haber gestionado los recursos”, señaló.

El profesor Luis Miguel Ramírez Rivera señaló que la Coordinación de Educación Estatal no gestionó los recursos del 2022 a pesar de haberles entregado documentos. Hizo hincapié en que no aceptarán el 50% ni el 25% de los quinquenios, sino el 100%. De no cumplirse esta demanda, considerarán mantenerse en paro hasta las próximas elecciones del 02 de junio.

