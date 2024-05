Consejeros de la CEDH no están facultados para destituir a la presidenta: Diputada

La diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos en el Congreso del Estado de Baja California Sur, afirmó que es competencia exclusiva del poder legislativo destituir a la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Esto, luego de que los integrantes del Consejo Consultivo aseguraran haber destituido a Charlene Ramos Hernández, la actual presidenta.

López Velasco destacó que es necesario agotar todos los trámites debidos antes de tomar una decisión respecto a la destitución de la titular de la CEDH. En ese sentido, enfatizó que el Congreso es la única estructura facultada para destituirla.

“No, los consejeros no están facultados para poder asumir el cargo y para poder también a hacer a un lado a la presidenta porque finalmente es un cargo que se le asignó el Congreso y no ellos, no tienen la facultad”.