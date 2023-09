La realidad de los padres con un hijo autista en Baja California Sur

Para Jesús Aguiar y su esposa, enterarse de que su pequeño hijo Damián presenta trastorno del espectro autista, implicó un cambio radical en sus planes de vida. En parte, porque desconocían sobre esta condición de salud. Pero, ¿qué es el autismo? ¿Qué pasa cuando nos enteramos de que mi hijo tiene esta condición de salud? Como madres y padres de familia, se afronta a nivel social, emocional, económico e incluso laboral.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el trastorno del espectro autista (o autismo) consiste en un grupo de afecciones asociadas con el neurodesarrollo. Y, según la Secretaría de Salud, es un trastorno caracterizado por una falta de interacción social y de comunicación. De hecho, a nivel nacional existe un 60% de probabilidad de heredar esta condición de salud.

Entérate: Madre quería ayudar a su hijo con autismo; le niegan la entrada al salón

Las causas del autismo se presentan de forma multifactorial, y tanto las capacidades como las necesidades varían, pero pueden evolucionar con el tiempo. Además, suele detectarse en la primera infancia. Sin embargo, por falta de información, difusión y visibilización de esta condición de salud, en ocasiones no se diagnostica hasta llegar a etapas más avanzadas.

Situación que no les sucedió a Jesús y su esposa, puesto que, relató, desde casi los dos años, identificaron acciones en Damián algo particulares. Y a su vez, poco a poco y con la ayuda de la atención médica, comprendía que los pequeños detalles son los más importantes en torno a esta condición de salud:

“Como papá de un niño con autismo, empiezas a darte cuenta de… Empiezas a apreciar como los pequeños detalles, o sea, si dices, “ah, mira, me puso atención cuando le hablé”, cuando muchos papás dan por sentado, eso… Ah, dijo esto, trató de comunicarse, me señaló con el dedo y nunca lo había hecho… Entonces esa parte como que te vuelve muy sensible. Aparte, a veces entraba en crisis, porque había ciertos estímulos que lo superan totalmente. Entonces te das cuenta también, te vuelves mucho más empático, porque te das cuenta que a lo mejor si ves un niño en un supermercado, en la calle, que está haciendo un súper berrinche tirado en el piso, puede que no sea como tal un berrinche, sino que la situación lo está superando en ese momento”.