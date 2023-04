Padres de Los Cabos preocupados por falta de información sobre campaña contra el consumo de drogas en escuelas

La Asociación de Padres de Familia de Los Cabos considera que la campaña es necesaria y efectiva. Sin embargo, la presidenta regional de la Asociación, Adriana López Monje, afirma que no se les ha notificado nada al respecto. A pesar de que ven con buenos ojos que la campaña se enfoque en las sustancias adictivas y dañinas que consumen los jóvenes, la falta de información por parte de las autoridades preocupa a los padres de familia.

“Nos enteramos de la campaña que inició el gobierno federal por medio de la televisión, la verdad es que a nosotros no nos han avisado absolutamente nada. A la Asociación de padres de familia no se le ha notificado que vaya a iniciar ninguna campaña, no nos han dado información.

Vemos bien, por supuesto, sobre todo nos parece muy bien que está enfocada en lo que los jóvenes consumen. Es muy gráfica en el tema de las sustancias dañinas y adictivas, además de los venenos que traen cualquier droga que consumen. Todas las drogas sintéticas tienen o están hechas con algún veneno”, declaró López Monje.