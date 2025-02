Panteón Rococó encendió el quinto día del Carnaval La Paz 2025

Este lunes 17 de febrero, Panteón Rococó se presentó en el quinto día del Carnaval La Paz 2025, “El Mundo Baila”. Miles de personas se reunieron en el malecón para disfrutar del concierto, vistiendo gorras, paliacates y playeras con el nombre de la banda. Desde temprano, los asistentes comenzaron a llegar al escenario principal, donde la expectación crecía conforme avanzaban las horas.

Entre los asistentes se encontraba Herme Gaitán, quien compartió que para ella, la presentación de Panteón Rococó representaba una oportunidad única de disfrutar en vivo canciones como La Carencia y Vendedora de Caricias, mientras se encontraba en la primera fila, lista para vivir la experiencia de la banda en el escenario.

Otra fan presente fue Karina Gaitán, quien destacó que había esperado mucho tiempo para ver a la banda en vivo, ya que durante la pandemia no pudo asistir a su presentación en el Foro Sol.

“Gracias a Milena que los trajo porque la verdad en la pandemia iba a ir a verlos al Foro Sol, pero se suspendió el concierto y no pude ir a verlos y ahorita que los trajo y estoy en la zona Fan, es lo mejor que me ha pasado”, agregó Karina Gaitán.

Stefany Mundo, otra asistente, explicó cómo la música de Panteón Rococó ha sido parte de su vida. A pesar de ser la primera vez que los veía en vivo, aseguró que la emoción de escucharlos en directo superaba cualquier expectativa.

“Es una banda que crecí con ella desde la preparatoria a la universidad entonces es una banda con la que he crecido con ella […] me gustan mucho, los admiro y estoy muy contenta de verlos porque a pesar de que me gustan mucho es la primera vez que los vengo a ver”, comentó Stefany Mundo.