Paola Suárez retira cargos y perdona a su expareja tras brutal agresión

Tras la brutal agresión que sufrió Paola Suárez el pasado 10 de enero por parte de su expareja José de Jesús ‘N’, la cual la llevó a ser hospitalizada en León, Guanajuato, y a manifestar públicamente su intención de tomar acciones legales en su contra, se ha revelado que ha retirado todos los cargos en su contra y le ha otorgado el perdón.

Según informa el programa “De primera mano”, tanto Paola como José de Jesús han retirado los cargos que tenían uno contra el otro. Inicialmente, José de Jesús enfrentaba cargos por amenazas y por intento de quitarle la vida a Paola.

“Esta mañana estaba programada una audiencia en contra de su agresor por la golpiza que recibió, se nos notificó que la audiencia ya estaba cancelada, debido a que el 22 de enero, Paola otorgó el perdón a su José de Jesús ‘N’, su expareja, por esta razón esta demanda ya no tuvo efecto. Así que ya no hay delito que perseguir, ni delito que investigar por parte de las autoridades, por consiguiente no hay reparación del daño”, mencionó un reportero al programa.