¡Se confirma! Paul McCartney regresa a México y se presentará en el Foro Sol

¡Buenas noticias para los fans de Paul McCartney! Después de todos esos rumores que andaban circulando, ahora tenemos la confirmación de que el exBeatle estará en el Foro Sol el próximo 14 de noviembre.

Para todos aquellos que no quieran perderse la oportunidad de ver a la legendaria estrella, tendrán que estar atentos a la preventa CitiBanamex, la cual arrancará el 1 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 2 de noviembre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el músico británico podría agotar las entradas en cuestión de minutos.

Y bueno, para aquellos que se pregunten cuánto costará ver al intérprete de “Hope of Deliverance”, aquí están los precios:

Diamante: $12,080.00

Platino: $6,580.00

Oro: $5,580.00

Rosa: $5,080.00

Morado: $4,480.00

Azul: $3,880.00

General B: $1,180.00

Verde A: $3,080.00

Naranja A: $2,480.00

Verde B: $1,980.00

Naranja B: $1,580.00

Verde C: $980.00

Naranja C: $680.00

Cabe destacar que McCartney inició su gira “Got Back Tour” el 28 de abril de 2022 en Spokane, Washington. Hasta el momento, tiene programados conciertos en Australia, Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, aunque no se ha publicado la lista de canciones, existe la posibilidad de que “A Hard Day’s Night”, “Save Us”, “Can’t Buy Me Love”, “Let It Be”, “Yesterday” y “Hey Jude” formen parte de su repertorio, ya que interpretó esos temas en su concierto del 28 de octubre en el Coloso de Santa Úrsula.