Paul McCartney podría venir a México

Paul McCartney, el reconocido músico y exBeatle, reveló a través de un enigmático video en sus redes sociales que tiene planes de incluir a México en su próxima gira, conocida como “Got Back Tour”; y esta sería la primera vez que regresa a tierras mexicanas desde su último concierto en el Estadio Azteca en octubre de 2017.

El video, de corta duración, presenta un adelanto de la extensión de su gira “Got Back“, la cual ya había confirmado que incluiría ciudades en Australia y Brasil.

No obstante, la atención se ha centrado en la posible inclusión de México en su itinerario, ya que el fragmento de la canción de fondo, “The Backseat of my car”, hace referencia a la Ciudad de México con la línea: “Las luces láser son bonitas, podemos terminar en la Ciudad de México”.

The GOT BACK tour is rolling into town. Sign up to the mailing list to get the latest tour news first 📥 https://t.co/eLBEE2jEyq pic.twitter.com/HhLP9yGdZF

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 22, 2023