Peso Pluma cambia de look en su nuevo disco “Exodo”

Peso Pluma sorprendió a sus fans con el estreno completo de su nuevo disco “Éxodo”, en el cual revitaliza la música mexicana fusionándola con géneros urbanos como el trap y el reggaetón.

Hassan Emilio Kabande, el nombre real del cantante mexicano nacido en Zapopan, dio a conocer su disco completo que forma parte de su tour, el cual abarca más de 35 espectáculos.

Peso Pluma ofrecerá un espectáculo completamente nuevo que incluye un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventadas con su notable banda en vivo.

A la par de esto, luce un nuevo look con el que se despide de su clásico corte de cabello que tanto dio de qué hablar y que nació de “un accidente estético”, el cual le otorgó un selló muy particular.

Ivan Cornejo (“Reloj”), Neton Vega (“La patrulla”) y Luis R Conriquez (“Sr. Smith”) son algunas de las colaboraciones de su nuevo material que llega después del éxito mundial de “Génesis”.

“Es como la otra cara de la moneda, la otra parte de Peso Pluma que la gente todavía no ha alcanzado a apreciar; en este álbum lo vamos a notar, es una manera muy peculiar y original de con lo que hacemos nosotros que son los corridos”, expresa el cantante en un video en el que habla de su nuevo disco que incluye las siguientes canciones:

Disco 1:

“La Durango” ft. Eslabón Armado y Junior H

“Me Activo” ft. Jasiel Nuñez

“La Patrulla” ft. Neton Vega

“La People II” ft. Tito Double P y Joel de la P

“Sr. Smith” ft. Luis R Conriquez

“Rompe la Dompe” ft. Junior H y Oscar Maydon

“Mami” ft. Chino Pacas

“Belanova” ft. Tito Double P

“Bruce Wayne”

“Hollywood” ft. Estevan Plazola

“Reloj” ft. Ivan Cornejo

“Ice”

“Solicitado”

“Santal 33? ft. Oscar Maydo

“Vino Tinto” ft. Natanael Cano y Gabito Ballesteros*

“14-14?

Disco 2:

“Gimme a Second” ft. Rich the Kid

“Put Em in the Fridge” ft. Cardi B

“Pa No Pensar” ft. Quavo*

“Peso Completo” ft. Aracángel

“Bellakeo” ft. Anitta

“Mala” ft. Ryan Castro

“Tommy & Pamela” ft. Kenia Os

“Teka” ft. DJ Snake

El mexicano viene de presentarse el mes pasado en el Festival de Coachella, donde fue aclamado. El año pasado ofreció 54 presentaciones y se llevó un premio Grammy gracias a su disco ‘Génesis’, designado como el mejor álbum de música mexicana.