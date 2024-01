Peso Pluma confirmado para el Festival Viña del Mar a pesar de controversia

El controvertido artista mexicano Peso Pluma confirmó su participación en el Festival Viña del Mar, programado para el próximo 1 de marzo.

La presencia del cantante de los corridos tumbados estuvo en duda después de que se discutiera la posibilidad de cancelar su actuación debido a la controversia en torno a las letras de sus canciones, las cuales abordan temas relacionados con el narcotráfico y la violencia.

El gobierno y otros sectores expresaron su oposición al espectáculo, asociando la música de Peso Pluma con la narcocultura.

Peso Pluma de 24 años es reconocido como el principal representante de los corridos tumbados, una versión moderna que fusiona elementos de rap y reguetón con los tradicionales corridos mexicanos.

Una de las letras emblemáticas de Peso Pluma, inspirada en el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, reza: “Pa’ chambear con don Iván/ Soy de la gente del Chapo Guzmán/ No me muevan que me puedo enojar/ Me les presento, soy El Gavilán”.

Cabe destacar que en octubre pasado, el artista se vio obligado a cancelar un espectáculo en Tijuana, México, debido a amenazas de muerte por parte de un cartel.