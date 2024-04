Piña y Zaldívar, ¿la otra campaña?

Nos hacen ver que la investigación que abrió el Consejo de la Judicatura a más de 60 excolaboradores del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en cuestión de horas aterrizó con fuerza como tema de la contienda electoral. La actual ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, fue quien ordenó abrir la indagatoria a partir de una denuncia anónima. Nos aseguran que es la gestión de don Arturo la que está bajo la lupa y nos recuerdan que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien abrió esa caja de pandora al comentar en una mañanera sus contactos con el entonces ministro presidente. Pero de inmediato, las candidatas presidenciales se subieron a la discusión. La morenista Claudia Sheinbaum dijo que es una persecución política y la aliancista Xóchitl Gálvez exigió el retiro de Zaldívar de la campaña guinda. El tema, nos aseguran, estará en el debate electoral. Y el inquilino de Palacio Nacional, claro está, participará gustoso contra uno de sus villanos favoritos: el Poder Judicial.

Inteligencia, sin datos del portazo a Palacio Nacional

Nos comentan que a poco más de un mes del portazo de los normalistas de Ayotzinapa, en Palacio Nacional, en el que destruyeron uno de los portones del recinto, el Centro Nacional de Inteligencia, que dirige el general Audomaro Martínez, asegura no tener información al respecto. Un particular, nos detallan, solicitó vía Ley de Transparencia el reporte que elaboró el CNI sobre estos hechos. Sin embargo, en la solicitud 330005024000078, este organismo encargado de la inteligencia del Estado respondió que no localizó información en sus archivos sobre lo ocurrido. Por no tener datos a tiempo sobre las movilizaciones de Ayotzinapa, el CNI no pudo advertir de lo que venía y puso en riesgo la integridad del presidente López Obrador. ¿Será que de veras no tiene nada nuevo o ya es un machote de respuesta en este gobierno?

Sacan de lista nominal a mexicanos en el extranjero

Nos hacen ver que decenas de mexicanos en el extranjero recibieron un correo electrónico por parte del INE, comunicándoles que, debido a irregularidades detectadas en su registro para votar en estas elecciones, se les excluyó de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero, sin darles mayores detalles. Nos hacen ver que los ciudadanos reclamarán su derecho a votar, mientras los plazos de la autoridad electoral avanzan rumbo a la jornada. Por lo menos que les expliquen cuál fue la falla.

Máynez se aferra a su sonrisa

Nos comentan que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ya se está proclamando como el verdadero contrincante de Claudia Sheinbaum, luego de que rebasó por miles de seguidores a Xóchitl Gálvez en TikTok. Y como en Spotify la canción “Presidente Máynez” se colocó en segundo lugar de melodías virales, su confianza anda por los cielos. Nos aseguran que, aunque sus asesores le advierten que falta que el aumento en likes y seguidores en redes se traduzca en intenciones de voto en las encuestas, cosa de la que no hay garantía, don Jorge ha andado toda la semana con la misma sonrisa que presentó en el debate del domingo pasado, que tuvo también buena aceptación, aunque fuera en los memes.

AT