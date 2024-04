¡Se va! Miguel “Piojo” Herrera abandona dirección de Xolos

¡Bombazo para la Liga MX! Este martes 30 de abril, trascendió la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera, como el Director Técnico (DT) del Club Xolos, tras su bajo desempeño en el actual Clausura 2024 del balompié mexicano.

Y es que pese a que el torneo apenas finalizó con la temporada regular, la escuadra fronteriza quedó sin posibilidad de clasificación a la Liguilla Azteca, luego de que terminó en la posición número 16 tras sumar apenas 14 puntos en las 17 jornadas que lo conformaron.

Fue entonces que a través de una entrevista con un reconocido medio deportivo, el exfutbolista anunció su baja del banquillo tijuanense, no sin antes agradecer al presidente del equipo por considerarlo nuevamente para liderar a los rojinegros.

Además, cabe destacar que en conferencias pasadas, el ahora exentrenador afirmó que en caso de salir del cuadro, la decisión no sería voluntaria, pues no estaba dentro de sus planes renunciar a cargo, incluso con los malos resultados:

“He querido dar siempre cada día el máximo, me siento joven para haber dicho ‘ya di todo’, yo seguiré entregándome, el trabajo cada día lo hacemos, se habla en el vestidor y ya nos tocará tener un poco más de suerte…seguiré trabajando, la actitud y la determinación no se me va a acabar”, comentó anteriormente.