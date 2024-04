Trabajadores de la educación rechazan propuesta y mantienen paro laboral en BCS

La base trabajadora de la educación en Baja California Sur rechazó la propuesta del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, de pagar únicamente el 50% de los quinquenios en mayo del presente año, 25% para el siguiente año y el resto en 2026.



Al respecto, el representante del movimiento, Manuel Acevedo Arredondo, declaró que la demanda de los manifestantes es clara y firme: exigen el pago del 100% de los quinquenios, una petición que consideran justa y necesaria para garantizar condiciones laborales dignas.

“Tenemos que actuar con cabeza fría y aquí lo importante es analizar la situación, no es algo que yo decida, la base lo está haciendo, no lo queremos y no estamos de acuerdo. Queremos 100% y probablemente sí, vamos a tomar acciones para ver si el Comité a nivel nacional viene a tomar las cartas en el asunto, ahorita es paro nosotros vamos a continuar no vamos a levantarlo así la base lo decidió”.