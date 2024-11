PC elabora Plan de Contingencia para la operación de los rellenos sanitarios

Una forma de seguir con los problemas de incendios y mal manejo en la operación de los rellenos sanitarios, Protección Civil ha realizado una serie de inspecciones en estos espacios; buscando que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 la cual establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

En este sentido, Francisco Cota, director de Protección Civil en el municipio, resaltó que el problema de los incendios radica en la falta de procedimientos adecuados para el manejo de residuos sólidos y que estos no se vuelvan material combustible que ocasionen incendios.

“Nosotros hicimos una inspección a los dos rellenos sanitarios, tanto el de Cabo San Lucas y San José del Cabo, para ver las condiciones. Definitivamente, no cumplían en materia de Protección Civil; ninguna medida de seguridad al respecto. El problema al que nos enfrentamos fue que la basura no se encontraba en las trincheras. Basura que no estaba separada, todo estaba en un volumen, generando material combustible y provocando un incendio de gran magnitud”.