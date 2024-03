Si vas a la playa en Semana Santa, ¡genera menos basura!

La Paz tiene bastante afluencia de personas en sus playas, pero existen temporadas en donde la presencia de bañistas se duplica y una de ellas es cuando llega Semana Santa, con lo que también aumenta la cantidad de desechos dejados entre la arena, a la orilla del mar.

Además, la estadía en las playas es más larga, ya que hay quienes deciden acampar varios días de esa semana, por lo que es importante conocer cómo generar menos basura.

De acuerdo con Xchel Aurora Palafox, coordinadora del grupo voluntario Mar Libre, lo mejor es que al regreso nos llevemos la basura en el vehículo para que no quede en la zona de playa. Señaló que las autoridades no se dan abasto y es nuestra responsabilidad tratar de disminuir este impacto que estamos generando al lugar a donde vamos, es bueno hacer uso recreativo, pero con conciencia y cooperar para seguir encontrándolos limpios.

“Más que nada la invitación siempre es a que la gente disfrute las playas, y disfrute las áreas naturales de manera responsable, y esto es llevando la basura que se está generando, todo lo que la gente lleva para comer, para hacer recreación y demás. Que siempre regrese con esa misma basura, si tuvieron el espacio suficiente en sus vehículos para llevarlos llenos hasta la playa o hasta el sitio donde están acampando, que con esa misma se regrese”.

También existe una serie de recomendaciones y alternativas para evitar generar basura en estos sitios, como no utilizar contenedores y cubiertos de un solo uso, comprar los productos a granel para reducir los empaques o tener bolsas reutilizables, y no solo para hacer las compras.

“Llevarte tus propios utensilios como de plástico que sean de plástico duro, que puedas estar lavando y reutilizando, cucharas de metal, si de plano no no puedes llevar este tipo de materiales que puedes estar reusando varias veces, opta por cartón, que igual es basura, igual estás generando, pero por lo menos se degrada más rápido y es algo que se puede compostar […] Tratar de llevarte de tu casa, comida, snacks cosas que tú puedas preparar y que no es de llevar en tuppers. Por ejemplo, no estar comprando un montón de papitas, el montón de galletas, el montón de cosas, que al final de cuentas van a generar un montón de bolsas”.

Dentro de su plan de acción tener como punto final el llevarse la basura y entre todos tratar de dejar el lugar incluso más limpio de como lo encontraron. También los desechos que se puedan reciclar, separarlos y llevarlos a un centro de acopio, además para quienes son fumadores, depositar las colillas de cigarros en la basura o bien separarlas para posteriormente reciclarlas.

Por otra parte, cada año durante estos días de Semana Santa tanto organizaciones civiles como autoridades municipales han hecho énfasis en la importancia de reducir nuestros residuos al acudir a las playas.

“Sí, hemos notado que aumenta la cantidad de basura que hay después de estas fechas de vacaciones, y creo que también el mismo gobierno, ZOFEMAT siempre que junta toda la cantidad de basura que se recolecta y son toneladas, o sea es real de aumento, no solo perceptivamente sino también con números”

De acuerdo con Servicios Públicos Municipales, en el 2023 se recolectaron 29.3 toneladas de basura en las playas del municipio de La Paz, de jueves a domingo santo.

LLM