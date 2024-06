(VIDEO) Profesor de Michigan, EU, estrangula a alumno por negarse a hacer lagartijas

Un profesor de educación física en Michigan, Estados Unidos, estranguló con una playera y en un pasillo de la escuela secundaria de Ypsilanti a un alumno de 14 años por negarse a hacer lagartijas.

De acuerdo con ABC News, el hecho ocurrió el pasado 04 de junio y quedó grabado por las cámaras de seguridad en la institución, donde se muestra al joven Michael caminando tranquilamente y al maestro en una silla, cuando le llama la atención.

En las imágenes se expone que el hombre le llega por la espalda al estudiante y comienza a asfixiarlo con una prenda de vestir, por lo que comienzan a forcejear y se pegan a la pared.

TE PUEDE INTERESAR: Hijo del presidente Joe Biden es declarado culpable de posesión ilegal de arma

Según los medios estadounidenses, el entrenador ordenó al joven a realizar una serie de lagartijas como castigo por “andar perdiendo el tiempo” en el pasillo, a lo cual Michael se negó porque aseguró tener una mano lastimada.

Tras seguir su camino después de la llamada de atención, el coach se molestó y con todo y crocs corrió para alcanzar al menor de edad y someterlo.

NEW: Michigan middle school coach has been fired for allegedly choking a student with a shirt The coach allegedly took off a shirt, wound it around his wrists, and choked Michael from behind in the hallway last week. He’s a coward

pic.twitter.com/upwXrCp2oS

— MAGA Elvis 🇺🇸 (@BenStanton77) June 12, 2024