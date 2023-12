Proponen que las Becas Benito Juárez sean también para estudiantes de universidades privadas

La diputada local Paz del Alma Ochoa Amador presentó una proposición con punto de acuerdo ante el Congreso del Estado de Baja California Sur para que los alumnos de universidades privadas también puedan acceder a las Becas Benito Juárez. En el documento, se solicita al Congreso de la Unión que exhorte a la Secretaría de Bienestar para que considere a la media península como entidad prioritaria debido a la limitada oferta académica en las instituciones de educación superior públicas.

El llamado también se hace a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez con el propósito de que se elimine la condición de ser estudiante de una escuela pública para obtener dicha beca. Por otra parte, se pide al Poder Ejecutivo del Estado a reevaluar sus programas de becas y apoyos para que se reorienten recursos para los estudiantes de educación superior.

La diputada recalcó que la propuesta planteada proviene de las demandas que han hecho jóvenes universitarios de la capital del estado. A raíz de ello, determinó la pertinencia en lanzar tal proposición:

Alrededor de 6 universidades particulares existen en la capital del estado, y en cada una de ellas, la carga de alumnos mantiene un promedio de mil estudiantes, según la diputada. Destacó que ello no refiere a que cuenten con la capacidad económica suficiente. Más bien, esto se debe a la falta de opciones universitarias desde el ámbito público, en la entidad:

“No significa que estén con el poder económico, con el nivel económico para no ser acreedores; sino al contrario, es un esfuerzo el que hacen las familias para que puedan ellos seguir estudiando vía escuela particular, porque es la única fuente que les ofrece la carrera que ellos desean estudiar, siendo que las escuelas públicas en el Estado no las ofrecen”, recalcó.