PC de Los Cabos, con las manos atadas por falta de puente peatonal en supermercado del Tezal

CPS Noticias y Tribuna de México entrevistaron a Francisco Campas, director de Planeación y Desarrollo Urbano, sobre el nuevo supermercado en la zona del Tezal, que ha generado críticas por la falta de un Plan de Desarrollo Urbano (PDU). La ciudadanía también está preocupada por la seguridad peatonal, ya que la tienda se ubica en una vía federal propensa a accidentes, y aún no se ha construido el puente peatonal comprometido.

Leticia Rivera Leggs, directora de Protección Civil, aclaró que la apertura del supermercado sin el puente peatonal no es un tema de su competencia, sino de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Su responsabilidad fue verificar que el predio fuera adecuado y seguro para la construcción y que contará con las medidas de seguridad indicadas dentro del inmueble.

“El puente es tema de la SICT, no es tema municipal. ¿Es un tema social? En efecto si lo es, yo no le puedo impedir abrir por no tener un puente. Mientras a mí me tengan las medidas de seguridad dentro del inmueble yo no tendría problema. Lo que esté fuera de la tienda hacía a la calle, ya le compete aún área federal, ellos tenían que ponerse de acuerdo y exigir. La verdad yo desconozco en las autorizaciones de los proyectos, no fui convocada en estos dos años y medio que he estado al frente, jamás se me ha invitado a estar al frente de una autorización de un proyecto, siempre es para saber si es un área segura para construir y segunda, al finalizar de que esté todo listo para la operación; nada más es dónde yo entro”.