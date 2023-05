Sigue la pugna entre Bomberos La Paz y Ayuntamiento por homologación de sueldos

El teniente del Cuerpo de Bomberos de La Paz, Jesús Ruiz, explicó que no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades del Ayuntamiento de La Paz refrente a la homologación de sueldos, el pago de bonos de riesgo de vida, la renovación de los equipos de seguridad y el mantenimiento de las unidades extintoras que fue solicitado por los elementos del Departamento de Bomberos.

“En la terminología de acuerdos que se están planteando se está haciendo bajo análisis riguroso de los compañeros de confianza puesto que hay unos detallitos ahí y unas discrepancias en cuestiones de lo administrativo. Hay unos compañeros que tienen una categoría que ya se está buscando homologar y que quede ya básica en este caso que sea nada mas la de bomberos, ya que se quiten unas clasificaciones que había homologas de clasificación A, B y C, eso ya se quitó, por un lado, se va a buscar homologarla nada mas y que dentro de las figuras patronales figue un puesto como bombero puesto que no existe, solamente hay áreas como administrativas y como auxiliares administrativos y otras categorías más.”

Actualmente, el cuerpo de bomberos recibe un pago quincenal de acuerdo con las clasificaciones que reciben los elementos en relación con su antigüedad en el puesto. Sin embargo, los representantes del departamento buscan que estos salarios sean mas justos y que sean compatibles con los que reciben otros compañeros que realizan las mismas funciones dentro de la corporación. Este acuerdo, según el teniente Ruiz, beneficiaría a todos en general.

En torno al regreso del bono de riesgo que fue retirado de la nómina de bomberos hace más de 8 años, durante la administración de la exalcaldesa municipal Estela Ponce Beltrán, el teniente dijo que espera que las autoridades consideren este pago extra debido a lo peligroso de las labores de emergencia que ejecutan tanto en la zona urbana como en los límites fronterizos de La Paz por su profesión.

“Se nos propuso específicamente sobre la mesa de trabajo sobre un bono de riesgo de mil pesos, si me explico, entonces son dos mil pesos mensuales, entonces ahorita también hay un pequeño tema han sido realistas las partes de la autoridad nosotros no podemos estar ajenos a realmente como están ahorita las condiciones presupuestales de ellos porque sabemos que son poquito difíciles. No hay negación por la parte patronal pero no es algo que a nosotros se no haga de manera homogéneamente justa.”