Buscan reducir los choques quitando el polarizado de vehículos en Comondú

La presidenta municipal de Comondú, Iliana Talamantes Higuera, explicó que buscan reducir las cifras de choques automovilísticos con el operativo de retiro de polarizado de vehículos que entró en vigor el 1 de julio en Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos.

“Es con miras muy positivas, buscando eliminar o bajar los accidentes ocasionados por este motivo. No es porque se haya ocurrido, sino porque se ha hecho un análisis que en muchos de los accidentes los carros vienen polarizados y eso dificulta la visibilidad”.

La alcaldesa confirmó que en redes sociales ha habido mucha inconformidad por parte de conductores comundeños durante la aplicación de este operativo en las principales vialidades de la región. Sin embargo, aseguró que el polarizado excesivo puede dificultar la comunicación entre automovilistas y peatones.

El operativo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal puso en alerta a decenas de habitantes. Se crearon grupos de WhatsApp y páginas de Facebook especializados en poner sobre aviso a los conductores sobre aquellas avenidas donde se detecta la presencia de autoridades.

En torno al tema, Iliana Talamantes dijo que se ha vuelto una medida de prevención habitual desde la aplicación de distintos operativos de alcoholimetría en Comondú. Los ciudadanos buscan evitar multas o el retiro de sus vehículos a través de mensajes y audios por las plataformas digitales.

“Luego, luego se da la alerta, es una práctica común. Pero, pues va a seguir, es un plan, no nada más por estos días, esto es preventivo, ahorita no se está sancionando a nadie, al contrario, se les está haciendo la invitación para que lo retiren. Hay, hasta cierto grado, el 60% de visibilidad en los laterales y una franja en el vidrio frontal, no es restrictivo al 100%”.