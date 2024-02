Radiante FM La Paz realiza 5TO Seminario de Lucha contra el Cáncer

Radiante FM La Paz realizó de nueva cuenta su Seminario de la Lucha contra el Cáncer. En su quinta edición, estuvieron con un panel de especialistas en salud para hablar sobre todo lo que se debe conocer acerca de esta enfermedad.

En esta ocasión los invitados fueron la radióloga Mariana Juárez, el oncólogo Eduardo Altamirano Álvarez, el neurólogo Bernardo Villafaña, el patólogo Agustín Olguín, la pediatra Alejandra Moreno, y Magali Soriano, especialista en Terapia Física.

Todos ellos estuvieron resolviendo dudas del público y compartieron sus conocimientos relacionados con los diferentes tipos de cáncer. Dentro de lo que se comentó fue que uno de los factores importantes en este padecimiento es la alimentación y los componentes que tiene lo que consumimos.

“Ahora tenemos un problema. Se ha venido investigando algunas alteraciones genéticas que están produciendo algunos alimentos. Eso también puede generar cambios en nuestro organismo, la dieta, la alimentación. Antes quizás en nuestros antepasados no se veía tanto, no veíamos porque la alimentación era más natural, después vinieron los pesticidas que también son un factor importante. Ahora mismo también me están diciendo que los transgénicos. No sabemos igualmente hasta dónde están esos transgénicos que están influyendo” Bernardo Villafaña, neurólogo.