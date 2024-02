Vecinos piden seguridad vial para evitar accidentes en la entrada a Tabachines

Hace dos años vecinos de la colonia Tabachines, en La Paz, pidieron a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal colocar reductores de velocidad en la zona de acceso y salida al espacio habitacional, por la alta incidencia de accidentes automovilísticos. La solicitud no fue atendida por las autoridades, y los siniestros viales siguen a el alza en ese punto.

Uno de los más recientes ocurrió la tarde del pasado 17 de febrero, en el cruce del bulevar Forjadores de Sudcalifornia y calle Pichilingue, en las inmediaciones del espacio habitacional de Tabachines. Una carambola entre tres vehículos dejó a una persona lesionada, cuantiosos daños materiales y un caos vial en el lugar del desastre.

De acuerdo con los reportes a cargo de Tránsito Municipal de La Paz, 15 incidentes entre choques, volcaduras y atropellamientos se han acumulado de noviembre de 2023 a febrero de 2024 frente a la colonia. Una cifra elevada para un mismo sector urbano, según los datos de la corporación de seguridad que confirmaron la recurrencia de siniestros en la colonia.

Habitantes señalan que cientos de conductores toman como autopista de carreras la entrada a Tabachines, ya sea circulando con dirección al norte o sur de la capital. El exceso de velocidad y la falta de precaución de los automovilistas son una bomba de tiempo en el área de circulación.

Jorge, un conocido trabajador de limpieza de terrenos y viviendas de Tabachines, exhortó a todos los conductores a manejar con seguridad y respeto para que las personas que transitan diariamente por la vialidad puedan llegar con bien a sus destinos.

“Yo pido que tengan precaución, que manejen con precaución, que lo hagan por ellos y por la gente. Y decirles que anden con cuidado, lo más posible que puedan, pedimos a las autoridades que pongan los reductores para que no pasen recio los carros.”

Héctor, el encargado de un taller mecánico en Tabachines, dijo que ha sido testigo de varios choques que han derivado en personas fallecidas. El vecino explicó que a diario se registran colisiones automotrices e intensas movilizaciones de emergencia a causa de los percances.

“Diario y seguido hay accidentes en la entrada del cruce de la colonia, unos reductores de velocidad estarían bien, aunque hay que ver qué tanto afectarían el exceso de tráfico que hay ahorita. Pero sí es necesario hacer algo ahí, porque incluso hace un mes y un par de meses murieron motociclistas atropellados también ahí. Diario chocan, nosotros salimos a comprar a la tienda o a mandados y diario hay choques. Entre horas pico hay más, pero sí durante todo el día, es que no hay altos, no tiene señalamientos, no tiene nada.”