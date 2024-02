¡De Checo Pérez! Así luce el RB20, su nuevo monoplaza: F1

¡Llegó el momento que esperaban los fanáticos de la velocidad! Este jueves 15 de febrero se llevó a cabo la presentación del nuevo monoplaza de Red Bull: el RB20.

Dicho automóvil representa la unidad en que Checo Pérez junto a su compañero Max Verstappen, disputarán la edición 2024 de la aclamada Fórmula 1 (F1).

Ahora, nuevamente buscarán hacer historia y lograr que junto a la escudería austriaca uno de sus ejemplares se consagre tricampeón, para seguir con el legado de tres campeonatos consecutivos en la apodada ‘Gran Carpa’.

Además, con el evento cerró la serie de revelaciones de los equipos que conforman la justa de cara al circuito que inaugurará la actividad en las pistas, el próximo sábado 02 de marzo en el Gran Premio de Baréin.

El nuevo diseño del vehículo continuó con la base del modelo que lanzó la escudería en 2022, por lo que se distingue con claridad el tradicional color negro y los toros rojos en la parte del asiento.

Sin embargo, en esta ocasión los ingenieros presentaron especial atención a las innovaciones, por lo que mejoraron diversos aspectos técnicos para que su rendimiento sea mejor al correr.

Por su parte, Checo Pérez expresó un breve discurso donde señaló su agradecimiento con Red Bull por el RB20 y su emoción por la temporada que está por comenzar:

