Reductores de velocidad frente al terraplén de Los Cocos ya presentan desgaste

Los reductores de velocidad instalados a principios de 2025 frente al terraplén de Los Cocos, en La Paz, presentan desgaste por el paso constante de vehículos. La zona, que ha sido escenario de atropellamientos, concentra un flujo vehicular elevado y la presencia continua de peatones, ciclistas e incluidos turistas y personas adultas mayores que cruzan de un lado a otro.

En el lugar se pueden observar tramos de reductores con partes desprendidas o zonas donde el material ya no tiene el volumen suficiente para provocar una desaceleración efectiva. Algunos conductores disminuyen la marcha solo cuando se acercan a los topes que aún conservan su forma, pero en otros tramos cruzan a velocidad constante.



Sobre la efectividad de estos dispositivos, Emiliano Cantera, trabajador frente a la zona, señaló que una posible causa del deterioro es la falta de tiempo suficiente para que el material se secara adecuadamente antes de abrir el paso a los automóviles. Consideró útil su implementación, pero sugirió reforzar su construcción para que cumplan mejor su función.

“La mayoría de ellos están desgastados, y creo que es por eso que no sienten los topes y se los pasan rápidamente […] Creo que deberían mejorar los reductores de velocidad agregando más chapopote o un material similar. Esto evitaría que se desgasten tan rápido y los haría más notorios para los conductores”, comentó Emiliano Cantera.

Alberto Ojeda, peatón, coincidió en que el material utilizado no ha resistido el peso del tráfico. Indicó que por la tarde y noche, el tránsito de peatones aumenta, en particular de personas acompañadas de niños, lo cual representa un riesgo si los dispositivos no están en condiciones óptimas.

“Sería muy bueno que las autoridades volvieran a habilitar los topes en esta área. Como puede ver, esta es una zona muy concurrida donde la gente viene a recrearse. A ciertas horas del día, especialmente en la tarde y noche, hay muchos peatones, incluyendo familias con niños. También hay tráfico pesado, lo que causa que los topes de asfalto se desgasten rápidamente. Sería mejor si fueran de concreto, ya que durarían mucho más”, indicó Alberto Ojeda

Por su parte, José García indicó que la mayoría de los conductores no disminuye la velocidad al pasar por los reductores, y que como peatón ha sido testigo de cómo los vehículos invaden espacios designados para bicicletas y caminantes.

“Es bastante raro que los conductores respeten los límites de velocidad. De hecho, si observas el tráfico, notarás que muchos vehículos exceden el límite permitido en esta vía, alcanzando velocidades que no solo son ilegales sino que también están causando daños visibles en los reductores”, opinó José García.



La instalación de estos dispositivos fue una respuesta a incidentes pasados en la zona, pero su actual deterioro alertó a la población cercana e indicaron la necesidad de acciones de mantenimiento o rediseño.

GCC