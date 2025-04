Regresa lobo gigante, el famoso lobo de Game of Thrones

Una empresa de genética ha anunciado que ha logrado revivir a los “lobos terribles” (Aenocyon dirus), una especie extinta hace 13.000 años que existió en la prehistoria. Una de las criaturas más emblemáticas de la serie Game of Thrones.

Se trata de Colossal Biosciences, quienes lo lograron mediante la modificación del ADN de lobos grises, aunque no son clones exactos, llevan 20 genes del lobo huargo y podrían ser clave para salvar a otras especies como el lobo rojo, hoy en peligro de extinción.

De esta manera fue como nacieron Rómulo, Remo y Khaleesi tres cachorros más grandes de lo normal, con pelaje blanco y rasgos de sus ancestros prehistóricos.

Ante todo esto, el CEO, Ben Lamm, comentó que su equipo extrajo el ADN de fósiles de un diente y un cráneo para crear a los cachorros.

Los cachorros machos de lobo terrible nacieron el 1 de octubre de 2024, mientras que una cachorra hembra nació el 30 de enero de 2025, según Colossal Biosciences.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025