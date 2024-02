Dos trabajadores de la educación regresarán a sus puestos tras ser denunciados por delitos sexuales

Desde el inicio de la administración estatal, ocho docentes y trabajadores de la educación han sido separados de sus cargos en Baja California Sur tras ser denunciados por delitos sexuales. De estos, dos fueron eximidos de los cargos, por lo que regresarán a sus puestos.

Así lo reveló la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Alicia Meza Osuna, quien comentó que continúan trabajando en las investigaciones y en la implementación de medidas para prevenir este tipo de delitos en el ámbito educativo. Destacó que desde el mes de octubre del 2023 no han recibido ninguna denuncia por acoso o abuso sexual dentro de los planteles educativos.

Sobre el caso del prefecto de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 20, en La Paz, al cual se le interpusieron múltiples denuncias, la funcionaria recordó que ya recibió sentencia. Precisó que este no es el único que ha recibido sentencia.

“Hay un caso, por ejemplo, que se detuvo al agresor, pero ya salió, entonces nosotros tenemos que reponerle la plaza porque no se le comprobó ningún delito […] creo que son 8 los separados de sus funciones […] ese caso está sentenciado ya y hay otros dos que tienen sentencia y otro como este que les acabo de decir donde sale libre porque no se le comprobó el delito”.

La titular de la SEP mencionó que las instancias correspondientes están trabajando en cada caso, sin dejar ninguno sin atender, pero es probable que algunos trabajadores regresen a las aulas de no comprobarse los delitos en cuestión. Explicó que durante este proceso se mantienen en un área administrativa fuera del alcance de las y los menores.

“Se está trabajando ahí las instancias correspondientes. Yo no sé a detalles el caso, pero sí se está trabajando. En ninguno de los casos los dejamos sin atender. Es posible que regrese al aula tal vez que no también, pero es posible que regrese si el delito por el que se le acusa no se comprueba, dependiendo de cómo evolucione el caso y de las pruebas que presenten”.