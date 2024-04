Urgen regular derechos laborales de guardias de seguridad privada en BCS

Tras las diversas denuncias de trabajadores de empresas de seguridad privada en Baja California Sur, quienes aseguran que no se les respetan sus derechos laborales, Vicente Silva Vera, abogado laboralista, comentó que las autoridades deben implementar medidas para proteger a los empleados del rubro.

De esta manera, se garantizará que se cumplan condiciones laborales justas y equitativas para los empleados de este sector que desempeñan un papel crucial en la protección de la comunidad. El especialista en defensa de los derechos laborales declaró que se debe asegurar que los trabajadores de empresas privadas reciban un trato justo y equitativo por parte de sus empleadores que en muchos casos buscan deslindarse de sus responsabilidades patronales contratando compañías externas para subcontratar personas y no atender directamente a los guardias al no tener oficinas físicas en el estado.

“El trabajador nunca sabe cómo encontrar a los representantes porque no tienen domicilio como tal, y cuando sucede un problema de cualquier tipo, ya sea porque no le pagan alguna prestación o que nos le pagan liquidación, porque se van las empresas así nada más, el trabajador no sabe a dónde acudir. Como no hay un domicilio, las empresas se aprovechan porque el trabajador solo tiene su trabajo, muchas veces no tiene el conocimiento técnico ni recurso económico para buscar un abogado y defender sus derechos”.